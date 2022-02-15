Москва, , 14:09 — REGNUM У России и Германии сложились давние и надёжные отношения на рынке энергоресурсов. Об этом 15 февраля заявил президент России Владимир Путин на переговорах с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Россия и Германия Eintracht4ever

Следите за развитием событий в трансляции: «Переговоры Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца — трансляция»

«Энергетика является одним из приоритетных направлений», — заявил Путин.

«Россия является надёжным поставщиком энергоресурсов. Уже очень давно, десятилетиями. Не было все эти десятилетия ни одного сбоя в поставках энергоносителей из России. Всё делается на рыночных принципах. Здесь нет никаких абсолютно вопросов и сомнений», — указал он.

По его словам, между сторонами сохраняется «высокий уровень доверия».

«Приняли решение, в известной степени беспрецедентное, допустили немецких партнёров к добычным активам, совместно работаем в организации транспортных поставок», — подчеркнул президент России.