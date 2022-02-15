Мурманск, 15 февраля 2022, 14:08 — REGNUM За последние сутки в Мурманской области выявили 902 случая COVID-19, 143 пациента попали на больничные койки, сообщает оперштаб.
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По данным штаба, лидер по приросту заболевших — областной центр, там инфекцию подтвердили у 649 человек.
За сутки в регионе скончались пять ковид-пациентов, всего с начала пандемии — 3037.
Как сообщало ИА REGNUM, мурманские власти задумались о смягчении антиковидного режима.