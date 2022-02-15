Москва, 15 февраля, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Несколько человек станут ведущими игр нового сезона Высшей лиги КВН. Об этом 15 февраля пишет «РИА Новости».

OfficialTrailers.ru Дмитрий Нагиев

Александра Маслякова-старшего на посту ведущего сменят Дмитрий Хрусталёв, Дмитрий Нагиев, Валдис Пельш, Юлий Гусман, Андрей Бурковский, а также Иван Ургант. Первую игру сезона проведёт Дмитрий Нагиев.

ИА REGNUM напоминает, что в начале февраля 2022 года Александр Масляков заболел коронавирусом. По словам ведущего, из-за этого он пропустит несколько этапов командных встреч.