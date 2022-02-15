Минск, , 14:05 — REGNUM В ходе состоявшегося 15 февраля совещания по вопросам совершенствования земельных отношений Александр Лукашенко поинтересовался у членов правительства Белоруссии, готовящих указ президента о землепользовании, нужен ли вообще такой президентский указ и что в нём собираются написать. При этом руководитель постсоветской республики подтвердил неизменность отрицания частной собственности на землю.

Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Что надо еще добавить, чтобы было лучше? И, как всегда, я задаю вопрос: ко времени эти нововведения, которые предлагаются, нужны ли они вообще и кому нужны? — спросил Лукашенко у разработчиков его указа. — Обратите внимание: крестьянам, людям, которые исторически жили на этих землях, или кому-то, кто прихватил здесь, прикупил по невысоким ценам (цена на землю сейчас растет) кусочки возле Минска, внутри кольцевой дороги и сегодня хочет, как вы пишете, свободно распоряжаться этой землей?».

Читайте новости сюжета: Экономический кризис в Белоруссии

Проектом указа предусмотрено передать ряд существенных полномочий президента по распоряжению земельными участками на уровень ниже. В частности, сообщает президентская пресс-служба, для строительства частных домов предложено разрешить выделять участки площадью до одного гектара.

«Хотелось бы, чтобы губернаторы включились и сказали: у нас достаточно земельных ресурсов, чтобы, не уничтожая леса, наделить желающих аж до одного гектара. По-моему, мы сегодня и по 6−10 соток не можем обеспечить желающих (там, где они хотят, по крайней мере). Поэтому хотелось бы услышать ответ на этот вопрос», — сказал Лукашенко.

Напомним, в Белоруссии не ни губерний, ни «губернаторов». Формально земля не является предметом купли-продажи, поэтому сделки маскируются под продажи курятников, бань, бытовок и тому подобного вместе с отведёнными под них земельными участками.

В ходе совещания Лукашенко поставил вопрос о расширении возможностей по узакониванию самовольно занятых участков, изменению целевого назначения участка до завершения строительства, а также об использовании земельных участков, выделенных на льготных условиях. Он снова заострил внимание на своих давних идеях — стимулировать спрос граждан на заброшенные хутора, развалившиеся дома в вымерших деревнях и недопущении миграции населения со всей Белоруссии в Минск и Минский район.