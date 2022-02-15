Ростов-на-Дону, 15 февраля, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Ростовские силовики выдворили и депортировали из страны более 50 иностранных граждан. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 15 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

В ведомстве уточнили, что результатом инспекции производственных объектов в Аксайском и Азовском районах, Батайске и Семикаракорске стало выдворение за пределы России 41 нелегальных мигранта и депортации 10 иностранцев. 67 иностранцам запрещён въезд на территорию РФ.

Всего выявлено 73 административных правонарушения. Составлены протоколы о незаконном осуществление мигрантами трудовой деятельности в России, нарушении правил въезда в страну либо режима пребывании и иммиграционных правил. В отношении работодателей, нарушивших порядок привлечения к трудовой деятельности иностранцев, суды рассмотрят 38 административных дел.

На одном из рынков инспекторы выявили мигранта, который использовал поддельный документ для пребывания в России. Возбуждено уголовное о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов.