Екатеринбург, 15 февраля, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Администрация Екатеринбурга планирует продать предпринимателям 10 старинных домов в центре города. Здания выставят на торги. Об этом в ходе комиссии гордумы по муниципальной собственности сообщил директор профильного департамента администрации Александр Захаров.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Екатеринбург

По словам чиновника, сначала здания должны изменить статус и стать нежилыми. Только после этого мэрия получит возможность их продажи. Отметим, семь из 10 домов являются объектами культурного наследия. Они располагаются на улицах Горького, Чернышевского, Сакко и Ванцетти, Хохрякова и Розы Люксембург.

Эти здания содержать не выгодно. Прибыли в виде арендных платежей они не приносят. Городская казна не может содержать их за свой счет, пояснили в мэрии.

На новых собственников возложат обязательства по сохранению облика зданий. Нельзя будет их снести, перестроить и надстроить дополнительные этажи.