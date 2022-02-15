Ермолино, Калужская область, 15 февраля, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Возгорание в квартире дома по улице Гагарина города Ермолино Боровского района Калужской области произошло 13 февраля. В квартире на диване была обнаружена 65-летняя женщина. Она скончалась в машине скорой помощи, сообщили 15 февраля корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России

Kaluga.sledcom.ru Дом после пожара

По данному факту следственными органами проводится процессуальная проверка. По предварительным данным, смерть женщины наступила от отравления угарным газом.

Следователем проводятся мероприятия, направленные на установление причины пожара и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.