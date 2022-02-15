Уфа, , 14:04 — REGNUM Автомобиль бригады аварийной службы опрокинулся в результате дорожно-транспортного происшествия в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба городского ГИБДД.

ДТП Pravovoyicentr.ru

Сообщается, что днем 15 февраля на перекрестке улиц Гоголя-Чернышевского столкнулись автомобиль Renault Fluence и автомашина бригады аварийной службы марки «ГАЗель», который в результате удара опрокинулся.

Отмечается, что к счастью некто не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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