Омск, , 14:01 — REGNUM Генерал-майор Сергей Махорин указом президента РФ назначен начальником пограничного управления ФСБ России по Омской области.

Пограничники, граница Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, 15 февраля Махорина представили омскому губернатору Александру Буркову.

По словам начальника управления кадров пограничной службы ФСБ России Сергея Стрельникова, Махорин «прибыл с должности замначальника управления — начальника службы в Сочи». Он работал на Дальнем Востоке, в северо-западном и южном направлении. Является боевым офицером, награждён «Орденом мужества», медалью «За отличие в охране государственной границы».

Бурков приветствовал Махорина и отметил, что между правительством региона и пограничным управлением «налажено взаимодействие».

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