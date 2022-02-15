История вопроса

Оборот оружия в Российской Федерации регулируется законом «Об оружии», который был принят в 1996 году. Закон регулирует правоотношения, возникающие при обороте гражданского, служебного, а также боевого ручного стрелкового и холодного оружия на территории РФ. Согласно этому закону, к гражданскому оружию относится оружие, предназначенное для использования гражданами Российской Федерации в целях самообороны, для занятий спортом и охоты, а также в культурных и образовательных целях. Приобретать такое оружие могут граждане, достигшие 18-летнего возраста. Для приобретения оружия гражданин должен пройти обучение по программе подготовки лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием. Такое обучение проводится в лицензированных центрах и стоит несколько тысяч рублей. После окончания обучения необходимо сдать экзамен по пройденному материалу. Также необходимо пройти медицинский осмотр у психиатра, нарколога, терапевта и офтальмолога. Далее подается заявление на оформление лицензии – если все предыдущие пункты были пройдены без проблем, а также был приобретен и установлен сейф для хранения оружия, то, гражданину выдается лицензия на приобретение гладкоствольного оружия. Имея на руках лицензию, можно приобрести оружие, затем его надо зарегистрировать в правоохранительных органах и получить разрешение на его ношение и хранение. В 2018 году в Керчи 18-летний Владислав Росляков на законных основаниях, пройдя всю вышеизложенную процедуру, приобрел помповое ружье Hatsan Escort, сделал несколько самодельных взрывных устройств и вошел в Керченский политехнический колледж, в котором он учился, устроил взрывы, а затем стал расстреливать всех, кто попадался ему на пути. Погибли 21 человек, включая самого Рослякова, совершившего самоубийство. Ранения получили 67 человек. После этого инцидента встал вопрос об ужесточении оборота гражданского оружия в России, однако существенных изменений не произошло. 11 мая в Казани в гимназию №175 ворвался 19-летний выпускник данного учебного заведения, который на законных основаниях за две недели до этого приобрел помповое ружье Hatsan Escort. Находясь в здании школы он открыл беспорядочную стрельбу. Число жертв при стрельбе достигло девяти, ранения получили 32 человека. Преступника удалось задержать. В обществе вновь началась дискуссия об ужесточении оборота гражданского оружия в стране.