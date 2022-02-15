Москва, 15 февраля, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла поправки, уточняющие количество гражданского оружия отдельных категорий, которое разрешается иметь в собственности гражданам РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

В итоге гражданин РФ сможет иметь 5 единиц огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия; 10 единиц охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия и (или) охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом — при наличии у гражданина права на приобретение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом; 5 единиц спортивного огнестрельного оружия с нарезным стволом; 5 единиц охотничьего метательного стрелкового оружия; 2 единицы огнестрельного оружия ограниченного поражения; 10 единиц общего количества огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия и (или) охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом.

При этом речь не идет о предметах коллекционирования.