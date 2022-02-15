Пхеньян, , 13:59 — REGNUM Глава МИД КНДР Ли Сон Гвон направил 15 февраля поздравительную телеграмму министру иностранных дел Таджикистана Сироджиддину Мухриддину по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

КНДР Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, в телеграмме представитель Северной Кореи выразил надежду на расширение и развитие дружественных отношений во всех сферах, а также на тесное сотрудничество между внешнеполитическими ведомствами.

Напомним, что 2 февраля Ли Сон Гвон направил поздравительную телеграмму министру иностранных дел Белорусии Владимиру Макею, в которой выразил надежду на дальнейшее расширение и развитие традиционных отношений дружбы и сотрудничества.