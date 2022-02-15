Улан-Удэ, 15 февраля, 2022, 13:59 — ИА Регнум. В ближайшие сутки синоптики прогнозируют на территории Бурятии потепление. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятского гидрометцентра, 16 февраля по южной половине республике ожидается небольшой снег.

Оттепель

Температура ночью опустится до 32−37, а местами по северу до 45 градусов мороза. Днём местами столбик термометра поднимется до 8−13 градусов ниже ноля. Ветер в отдельных районах до 13 метров в секунду.

17 февраля по республике местами небольшой снег, на юге — умеренный. Ветер усилится до 15 метров в секунду.

«Температура ночью — 24,-29, по южной половине при снеге — 18,-23, по северу до — 35,-40, днем — 11,-16, местами — 20,-25», — отметили в гидрометцентре.