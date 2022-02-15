Гливице, Польша, 15 февраля, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Окружная прокуратура в польском Гливице, что в Силезском воеводстве, подтвердила гибель двух рабочих, пропавших в понедельник, 14 февраля, после взрыва на местном заводе. Об этом сообщает Polskie Radio.

Niklas Freidwall Взрыв

Прокурор Йоанна Сморчевская сообщила журналистам, что двое пропавших сразу после взрыва на производстве сотрудников найдены погибшими.

«Возбуждено уголовное дело, которое позже даст ответы на вопросы об обстоятельствах происшествия. Пока более точной информации у нас нет», — сказала он.

Взрыв произошел 14 февраля в 17 часов по местному времени на заводе Nitroerg, производящем оружие. Сразу же после взрыва был начат сбор сотрудников, и двое сотрудников не появились на пункте сбора. Сразу была начата поисковая операция.