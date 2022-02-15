Ново-Огарево, Московская область, , 13:59 — REGNUM В 2021 году товарооборот между Россией и Германией быстро рос. Об этом 15 февраля заявил президент России Владимир Путин на переговорах с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Флаги России и Германии City-yaroslavl.ru

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«Что касается европейского измерения, то это самый большой и крупный наш торгово-экономический партнёр. И в этой связи хотел бы отметить, что несмотря на все сложности пандемийного периода, в позапрошлом году у нас был небольшая корректировка товарооборота, но в прошлом году он вырос более чем на 36%», — заявил Путин.

«Это, конечно, хороший показатель. Сотни компаний работают у нас так или иначе немецких. Свыше 20 млрд долларов они проинвестировали в российскую экономику. Российские, со своей стороны, тоже проинвестировали чуть более 10 млрд долларов», — указал он.