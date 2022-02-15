Москва, , 13:59 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект об оружии и его сервисном обслуживании, передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля.

Госдума

Вводится понятие «обслуживание оружия» и «ремонт оружия». Речь идет о деятельности юрлиц, включающей чистку, смазку оружия, регулировку прицельных приспособлений, регулировку ударно-спускового механизма, замену комплектующих деталей оружия, за исключением основных частей огнестрельного оружия, и иные действия, на осуществление которых не требуется получения разрешения или лицензии.

Согласно поправкам, сервисное обслуживание гражданского оружия вправе осуществлять юрлица, имеющие лицензию на разработку, производство, испытание, хранение, ремонт, утилизацию соответствующего оружия и основных частей огнестрельного оружия, или лицензию на торговлю гражданским и служебным оружием и основными частями огнестрельного оружия.

При проведении сервисного обслуживания запрещается внесение изменений в конструкцию оружия, изменяющих его технические характеристики.

Законопроект, принятый в первом чтении в 2019 году, был доработан. Так, уточняются условия получения лицензии на приобретение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом.

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