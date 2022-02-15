Воронеж, 15 февраля, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Константин Кузнецов назначен на должность заместителя председателя правительства Воронежской области, сообщили 15 февраля в пресс-службе правительства региона.

Марина Каширская ИА REGNUM Правительство Воронежской области

В соответствии с указом, подписанным главой региона Александром Гусевым, Константин Кузнецов назначается на должность с 15 февраля на срок полномочий губернатора Воронежской области.

Кузнецов будет курировать вопросы архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства. В должности зампреда правительства он сменил Сергея Честикина, покинувшего пост в декабре 2021 года.