София, , 13:57 — REGNUM По меньшей мере, четыре человека получили серьезные ранения в результате масштабной автомобильной аварии, произошедшей 15 февраля в центре столицы Болгарии Софии. Об этом 15 февраля сообщает софийская газета «Дума».

Полиция Болгарии (сс)apoltix

По предварительным данным, инцидент произошел в 08:15 утра по местному времени (09:15 мск.) на пересечении бульваров Царя Бориса III и Тодора Каблешкова. Сообщается о столкновении сразу трех автомашин.

На место происшествия прибыли бригады скорой помощи, пожарные и полицейские. В данный момент движение в указанном регионе ограничено. Ведется следствие.