Ступино, Московская область, , 13:56 — REGNUM В микрорайоне Юго-Западный городского округа Ступино Подмосковья планируется построить новую школу. Об этом 15 февраля сообщается на сайте правительства Московской области.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно проекту, образовательное учреждение будет рассчитано на 825 мест. На данный момент получено разрешение на строительство учебного заведения. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2023 году.

«Новую современную школу построят за счет средств бюджета. Завершить строительство планируется в следующем году», — сказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

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