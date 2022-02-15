Ступино, Московская область, 15 февраля, 2022, 13:56 — ИА Регнум. В микрорайоне Юго-Западный городского округа Ступино Подмосковья планируется построить новую школу. Об этом 15 февраля сообщается на сайте правительства Московской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Согласно проекту, образовательное учреждение будет рассчитано на 825 мест. На данный момент получено разрешение на строительство учебного заведения. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2023 году.

«Новую современную школу построят за счет средств бюджета. Завершить строительство планируется в следующем году», — сказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.