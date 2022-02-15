Вольск, Саратовская область, 15 февраля, 2022, 14:07 — ИА Регнум. В отношении 59-летнего жителя города Вольска Саратовской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 306 УК РФ («Заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления»). Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Цитата из х∕ф «12 разгневанных мужчин». Реж. Сидни Люмет. 1957. США Обвинение

Утром 2 января мужчина по телефону обратился в дежурную часть межмуниципального отдела МВД РФ «Вольский» и сообщил о совершении в отношении него тяжкого преступления сотрудником полиции. Заявление зарегистрировали как сообщение о преступлении, но во время проверки заявитель признался, что обвинительная информация не соответствует действительности. По словам подозреваемого, он умышленно оговорил сотрудника полиции. Именно так злоумышленник хотел отомстить стражу порядка за выявление факта административного правонарушения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове 14-летний подросток в октябре 2021 года, находясь у себя дома, через интернет направил на электронные почтовые ящики отдела образования районной администрации, школы, а также в региональный филиал «ВГТРК» ГТРК «Саратов» заведомо ложную информацию о намерении совершить вооруженное нападение на школу, в которой он обучается.

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