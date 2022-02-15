Москва, , 13:55 — REGNUM Приняв постановление в редакции, предложенной депутатами от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, Госдума сделала Украине последнее предупреждение, а не предпоследнее, считает депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

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«Если бы постановление Государственной думы было принято в редакции Водолацкого-Турова, то это было бы предпоследнее предупреждение Киеву как минимум выполнять Минские соглашения. А в принятой редакции — это последнее предупреждение», — отметил Никонов.

В результате рейтингового голосования был поддержан вариант, предложенный депутатами от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым. Документ поддержал 351 депутат. Вариант «Единой России» — направить обращение сначала в МИД получило поддержку 310 депутатов.

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