Москва, 15 февраля, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Такой высокий рост продовольственной инфляции (11,1%) для России уже не новость, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Uainfo.org Цены на продукты

«До двузначных цифр годовая продовольственная инфляция в России поднялась ещё в октябре 2021 года, когда достигла 10,9%, в последующие два месяца она немного замедлилась, но в январе рост опять возобновился.

Причиной роста продовольственной инфляции в январе 2022 года стал рост цен на те продукты питания, которые не сильно выросли в цене в 2021 году, например, макаронные изделия, подорожавшие в январе на 17% год-к-году.

Продолжился в январе также рост цен на мясо (на 17% в годовом выражении) и на свежие фрукты и овощи (на 16% год-к-году). Но в январе по сравнению с декабрём, согласно Росстату, цены на некоторые продукты питания даже начали снижаться.

Так, цены на куриные яйца в январе, как оценил Росстат, понизились на 3,3% к декабрю 2021 года, цены на курятину — на 1,4%, а цены на подсолнечное масло упали поменьше, на 0,2%.

В целом в январе по сравнению с декабрём рост продуктовой инфляции замедлился, однако всё равно высокие цены на плодоовощную продукцию остались драйвером роста инфляции потребительских цен в помесячном выражении.

По сравнению с декабрём цены на плодоовощную продукцию выросли более чем на 6,5%. Это неудивительно: именно из-за высокой пищевой инфляции январь всегда считался самым «инфляционным» месяцем в России.

В феврале рост инфляции потребительских цен как в годовом, так и в помесячном выражении, по нашему прогнозу, продолжится, так как пока не заметно факторов, которые могут способствовать существенному снижению цен, и вряд ли такие факторы появятся до лета 2022 года.

Банк России в феврале повысил ключевую процентную ставку до 9,5%. Скорее всего, это далеко не последнее повышение ключевой ставки в 2022 году, и в течение года ключевая ставка ЦБ РФ может повыситься до 11%», — высказала свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, годовая продовольственная инфляция в январе 2021 года, согласно данным Росстата, превысила 11%, хотя в этом же месяце годовая инфляция потребительских цен выросла только до 8,7%.

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