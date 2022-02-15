Москва, , 13:54 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о расширении территории особой экономической зоны «Технополис Москва». Об этом 15 февраля сообщает сайт столичного правительства.

Центр инновационного производства «Технополис Москва». Территория бывшего Автомобильного завода им. Ленинского Комсомола — «Москвич». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В состав технополиса войдёт часть территорий бывшей промышленной зоны «Южный порт». Согласно постановлению, на приобретение участков правительство Москвы выделит средства в размере 616,5 млн рублей.

«Средства направят на приобретение прав аренды земельных участков, расположенных в районе пересечения Южнопортовой улицы, Шоссейного и 3-го Угрешского проездов. Земельные участки — часть реорганизуемой промышленной зоны «Южный порт», — рассказали в столичной мэрии.

На новых территориях может появиться до 145 тыс. кв. метров производственных площадей, запланировано создание 1,8 тыс. рабочих мест, при этом ожидаемый объём частных инвестиций составит 3,7 млрд рублей.