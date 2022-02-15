Москва, 15 февраля, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о расширении территории особой экономической зоны «Технополис Москва». Об этом 15 февраля сообщает сайт столичного правительства.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Центр инновационного производства «Технополис Москва». Территория бывшего Автомобильного завода им. Ленинского Комсомола — «Москвич». Москва

В состав технополиса войдёт часть территорий бывшей промышленной зоны «Южный порт». Согласно постановлению, на приобретение участков правительство Москвы выделит средства в размере 616,5 млн рублей.

«Средства направят на приобретение прав аренды земельных участков, расположенных в районе пересечения Южнопортовой улицы, Шоссейного и 3-го Угрешского проездов. Земельные участки — часть реорганизуемой промышленной зоны «Южный порт», — рассказали в столичной мэрии.

На новых территориях может появиться до 145 тыс. кв. метров производственных площадей, запланировано создание 1,8 тыс. рабочих мест, при этом ожидаемый объём частных инвестиций составит 3,7 млрд рублей.