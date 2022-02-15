Ижевск, 15 февраля, 2022, 13:52 — ИА Регнум. В Удмуртии до настоящего момента полный курс вакцинации от коронавируса прошли 540 685 жителей республики, в том числе 170 040 граждан в возрасте старше 60 лет. Прививку однокомпонентной вакциной сделал 118 291 человек, включая 19 472 пожилых жителя региона, сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.

Mz.mosreg.ru Вакцинация против коронавируса

Из общего числа вакцинированных 2823 человека заразились коронавирусом. Из них 2206 человек — после курса «Спутник V», 603 человека — после препарата «ЭпиВакКорона», 23 человека — после вакцины «КовиВак», 581 человек — после «Спутника-лайт».

Всего в республику по состоянию на 14 февраля поступило 990 372 комплекта вакцины от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 15 февраля прививку от коронавируса сделали 689 263 человека. Второй компонент препарата получили 540 013 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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