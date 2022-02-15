Белград, 15 февраля, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Сербия 15 февраля отмечает День государственности. Центральные мероприятия по случаю главного государственного праздника пройдут в населенном пункте Орашац, где в этот день в 1804 году сербы приняли решение поднять восстание против османских завоевателей, передают сербские СМИ.

Сербия

Президент Сербии Александр Вучич 15 февраля вручит ордена и награды заслуженным гражданам и учреждениям, сообщил телеканал РТС.

Вучич также поздравил граждан Сербии с праздником и на своей странице в «Инстаграме». Он опубликовал фотографию, на которой он стоит с высоко поднятым кулаком, а вокруг него развеваются сербские флаги.

«Сербия, поздравляю тебя с Днем государственности! Да здравствует Сербия!» — дописал под фотографией Александр Вучич.

Напомним, что 14 февраля Александра Вучича с предстоящим праздником поздравил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что российско-сербские отношения развиваются динамично, в духе стратегического партнерства.