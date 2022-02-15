Красноярский край, 15 февраля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Житель города Бородино Красноярского края обвиняется в убийстве пожилой женщины. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 февраля в Главном следственном управлении СКР по региону.

Ryk Neethling Нож

10 февраля в одном из домов Бородино было обнаружено тело 75-летней женщины с признаками насильственной смерти. Уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») возбуждено против 46-летнего местного жителя.

По версии следствия, вечером 10 февраля пьяный мужчина пришёл в дом к знакомой женщине, чтобы одолжить 350 рублей. В ходе разговора пенсионерка стала упрекать мужчину в том, что он ведёт неблагополучный образ жизни и употребляет спиртное.

В ходе конфликта мужчина несколько раз ударил женщину ножом. От полученных телесных повреждений она скончалась на месте происшествия.

Злоумышленник задержан и заключён под стражу. Он признал вину в содеянном. Расследование продолжается.

Как сообщал ИА REGNUM, в Омске суд рассмотрел уголовное дело против 65-летней местной жительницы, обвиняемой в убийстве невестки.

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