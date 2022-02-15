Москва, 15 февраля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Низкая обеспеченность граждан России жильем остается одним из драйверов роста отрасли. Об этом сегодня, 15 февраля, заявил РИА «Новости» заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. По его мнению, в текущем году цены на недвижимость начнут стабилизироваться и сильного подорожания жилья не будет.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Недвижимость. Москва

Попов напомнил, что в прошлом году цены на жилье выросли по топ-50 городов Российской Федерации, включая Москву и Санкт-Петербург, более чем на 30 процентов. Между тем, по его мнению, до насыщения спроса еще далеко и сейчас обеспеченность жильем остается низкой по сравнению со многими странами — 27−28 квадратных метров на человека.

Портфель кредитов девелоперам жилья со стороны Сбербанка в 2021 году вырос вдвое и приблизился к 1,8 триллиона рублей, рассказал изданию Попов. «Никакого пузыря здесь не надулось, ситуация абсолютно под контролем», — уверен замглавы Сбербанка.

Рост ставок по кредитам на рынке влияет на сектор жилой недвижимости в меньшей степени, считает Попов. Средняя рыночная ставка для заемщиков из этого сектора составляет 3,3%, такая ставка возможна, потому что счета эскроу наполнены, а продажи идут высокими темпами.

Напомним, Сбербанк в прошлом году получил более двух тысяч заявок на проектное финансирование, что на 36 процентов выше, чем в 2020 году. По одобренным заявкам ситуация аналогичная: рост на 57,5 процента год к году. По словам Попова, это говорит о возросшей активности девелоперов и привлекательности отрасли для инвестирования.