Севастополь, , 13:50 — REGNUM Число участников заседаний Законодательного собрания Севастополя ограничено до 30 человек. Соответствующие изменения в указ о введении режима повышенной готовности внёс губернатор Михаил Развожаев.

Герб Севастополя Герб Севастополя

«Организовать проведение только чрезвычайно важных неотложных собраний, совещаний, семинаров, конференций, заседаний комиссий и иных подобных мероприятий с числом участников не более 10 человек (для органов государственной власти города Севастополя, органов местного самоуправления в городе Севастополе и государственных учреждений города Севастополя), за исключением проведения пленарных заседаний Законодательного собрания Севастополя, заседаний Совета Законодательного собрания Севастополя при условии одновременного присутствия на заседании не более 30 человек», — цитирует документ «Крыминформ».

Отметим, что численность депутатов Законодательного собрания Севастополя составляет 23 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Севастополя сообщили о приближении к плато по заражаемости коронавирусом.