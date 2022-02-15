Москва, 15 февраля, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении законопроект, позволяющий микробизнесу, в частности, индивидуальным предпринимателям проводить инкассацию в банкоматах, передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Предлагается предоставить банковским платежным агентам (субагентам) с банкоматами право приема наличных денежных средств от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) для зачисления сумм принятых наличных на их банковские счета.

Законопроект был доработан ко второму чтению. Устанавливается, что нормы о привлечении оператором по переводу денежных средств банковского платежного агента, банковским платежным агентом банковского платежного субагента для принятия наличных денежных средств от юридических лиц, ИП применяются также к случаям привлечения банковского платежного агента (субагента) для принятия наличных денежных средств от нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, медиаторов, арбитражных управляющих, оценщиков, патентных поверенных и иных лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой.