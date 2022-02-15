Самара, 15 февраля, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Шестое пролетное строение начали монтировать в рамках возведения двухуровневой автомобильной развязки на пересечении улиц Советской Армии и Ново-Садовой в Самаре. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Mos.ru Дорожно-транспортная развязка

«Строители приступили к устройству шестого пролетного строения. На данный момент, выполнен монтаж 42-х балок из 288», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что первую балку этого путепровода рабочие установили в декабре 2021 года около ДК «Современник». Протяженность путепровода составит 575 метров. Всего будет установлено 19 опор и 18 пролетных строений. В настоящее время для последующего монтажа балок уже возведено 17 ригелей опор из 34-х.

Отмечается, что уже завершены работы по переустройству сетей водоснабжения, газоснабжения и водоотведения. Идут работы по переустройству сетей электроснабжения, монтажу ливневой канализации. На половину завершены работы по переустройству сетей теплоснабжения. Работы идут с опережением графика.

Новая развязка соединит основные транспортные потоки из спальных районов в центральную часть города. Проектом предусмотрены развязки в разных уровнях, устройство электроосвещения, тротуаров, а также озеленение и благоустройство территории.

В пресс-службе напомнили, что в 2021 году Самарской области было выделено 4 млрд 700 млн рублей в связи с высокими темпами и качеством производства работ по ключевым объектам инфраструктуры.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что работы по данному объекту идут в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».