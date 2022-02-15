Баакуба, , 14:01 — REGNUM Боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подорвали на мине автомобиль с военными в Ираке. Об этом сообщает Al-Sumariya.

Полиция. Ирак Defenseimagery.mil

По данным журналистов, инцидент произошел в полдень 15 февраля в провинции Дияла.

Группа военных выполняла задание по патрулированию местности в районе Кара-Тапа, где действуют «спящие ячейки» радикалов. В ходе патрулирования машина подорвалась на мине с дистанционным управлением. В результате происшествия ранения получил офицер и трое солдат иракской армии.

По данным СМИ, в район инцидента стянуты дополнительные силы иракской армии, которые проводят операцию по поиску и уничтожению боевиков, совершивших нападение.