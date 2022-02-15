Екатеринбург, 15 февраля 2022, 13:46 — REGNUM В аэропорту Екатеринбурга «Кольцово» следовавший в Сочи самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии» не вылетел из-за технической неисправности. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
По предварительным данным, проблема оказалась на передней стойке шасси. Самолёт вернулся на стоянку.
На борту лайнера находились 133 пассажира, в том числе десять детей. Авиакомпания решает вопрос о замене воздушного судна. Свердловская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полётов.