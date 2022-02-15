Екатеринбург, 15 февраля, 2022, 13:46 — ИА Регнум. В аэропорту Екатеринбурга «Кольцово» следовавший в Сочи самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии» не вылетел из-за технической неисправности. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Sergey Korovkin 84 Самолёт «Уральских авиалиний»

По предварительным данным, проблема оказалась на передней стойке шасси. Самолёт вернулся на стоянку.

На борту лайнера находились 133 пассажира, в том числе десять детей. Авиакомпания решает вопрос о замене воздушного судна. Свердловская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полётов.