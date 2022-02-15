Москва, , 13:46 — REGNUM Госдума в основном, втором чтении приняла законопроект о взыскании денег чиновников с банковских счетов, если сумма поступлений выше дохода за три года, а законность не доказана, передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно изменениям, в случае, если в ходе проверки достоверности и полноты представленных должностными лицами сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера подразделениями кадровых служб, соответствующими комиссиями государственных органов, уполномоченными государственными органами либо их должностными лицами получена информация о том, что в течение года, предшествующего году представления указанных сведений (отчетный период), на счета данного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей общий доход этих лиц за отчетный период и предшествующие два года, и в отношении этих денежных средств в ходе проверки указанными лицами не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность их получения, материалы проверки в трехдневный срок после ее завершения направляются в органы прокуратуры.

Если в ходе осуществления указанной выше проверки не были обнаружены сведения, подтверждающие законность поступления денежных средств на счета бывшего должностного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, Генеральный прокурор РФ или подчиненные ему прокуроры в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обращаются в суд с заявлением о взыскании в доход Российской Федерации денежной суммы в размере, эквивалентном размеру денежных средств, поступивших в отчетном периоде на счета данного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в отношении которых не представлены сведения, подтверждающие законность получения этих средств, если их общая сумма превышает 10 тыс. рублей.

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