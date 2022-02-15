Калуга, 15 февраля, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Сотрудниками Калужской таможни при проведении таможенного контроля в международном аэропорту «Калуга» в багаже гражданина Республики Таджикистан был обнаружен нож, конструктивно схожий с холодным оружием. Сопроводительные документы на ввоз данного изделия отсутствовали. Об этом 15 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на начальника Калужского таможенного поста Александра Стефанова.

Фото пресс-службы Калужской таможни Изъятый охотничий нож

Таможенниками незаконный предмет был изъят и направлен на экспертизу, которая установила, что перевозимый нож является охотничьим и относится к холодному оружию колюще-режущего действия.

«В отношении нарушителя возбужденно дело об административном правонарушении, предусматривающие уплату штрафа и конфискацию предмета преступления» — отметил Александр Стефанов.