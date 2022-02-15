Москва, , 13:44 — REGNUM В Москве проходят переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), главой МИД Польши Збигневом Рау, который находится в российской столице с рабочим визитом. В приветственном слове глава МИД РФ напомнил о недавнем общении на полях различных международных мероприятий и подчеркнул, что российская сторона приняла решение провести отдельную встречу, чтобы осудить задачи, перспективы, а также происходящее в ОБСЕ.

ОБСЕ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Вы приняли бразды правления в ОБСЕ не в лучшее время, конечно же. В прошлые годы накопилось слишком много проблем, которые подрывают сами основы создания ОБСЕ и те цели, которые главы государств перед этой организацией поставили. А именно: быть организацией сотрудничества, диалога и достижения компромиссов», — подчеркнул Лавров, обращаясь к Рау.

Российский министр отметил, что в идеях и соображениях по работе структуры, высказанные как Россией, так и Польшей, есть «рациональное зерно». Он выразил надежду, что в ходе нынешней встречи удастся найти «точки соприкосновения», чтобы польские коллеги могли «достичь позитивных результатов на посту председателя ОБСЕ».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина заявил, что во время польского председательства в ОБСЕ главной задачей станет «оказание поддержки людям, пострадавшим из-за пандемии и конфликтов». Ясина отметил, что «ОБСЕ осуществляет крупные миссии в Донбассе, на Кавказе и в Приднестровье». По его словам, этот год «будет годом разрешения растущих конфликтов».

Напомним, 1 января Польша официально начала своё председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которое продлится до 31 декабря 2022 года. Збигнев Рау, министр иностранных дел Польши, будет являться председателем ОБСЕ в течение этого года.

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