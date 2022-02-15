Кострома, , 13:54 — REGNUM В Костроме объявили новый конкурс по выбору подрядчика для реставрации и ремонта самой известной достопримечательности города — пожарной каланчи. Об этом со ссылкой на сайт госзакупок сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пожарная каланча в Костроме Наталья Диева © ИА REGNUM

Прежний аукцион объявлялся в 2020 году, однако ни одна организация на него не заявилась. Причиной этого эксперты назвали низкую начальную максимальную цену контракта — 6,6 млн рублей и ошибки в техническом задании.

Начальная цена нового контракта увеличена в 7 раз и составляет почти 45 млн рублей. За эту или меньшую сумму подрядчик будет должен укрепить кирпичную кладку башни, восстановить штукатурку и декор, отреставрировать лестницу, ограждения, отремонтировать кровлю, заменить окна и двери постройки. Работы должны начаться 1 апреля 2022 года и завершиться 30 ноября 2023 года. Сейчас закупка находится на стадии подачи заявок. Определить подрядчика для выполнения ремонта должны до конца февраля.

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