Новосибирск, 15 февраля, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство повысило кредитный рейтинг Новосибирской области — до уровня АА (ru). Прогноз «Стабильный». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Novo-sibirsk.ru Правительство Новосибирской области

Отмечается, что ключевую роль при принятии решения сыграли рост собственной ликвидности и снижение долговой нагрузки по итогам 2021 года.

По словам министра финансов и налоговой политики региона Виталия Голубенко, повышение кредитного рейтинга — результат планомерной, системной и выверенной работы по всем ключевым факторам оценки.