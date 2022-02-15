Тбилиси, 15 февраля, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Около 16 тыс. абонентов в Тбилиси остались без газоснабжения из-за аварии. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба энергораспределительной компании Tbilisi Energy.

Pixabay.com Газопровод

Сообщается, что авария произошла на газопроводе. Она коснулось районов Ваке и Мтацминда.

Без газа остаются МИД Грузии, Верховный суд, Служба государственной безопасности и Специальная служба государственной охраны. Также это коснулось посольства Италии, Академии наук Грузии, Института Гёте, Художественной академии имени Аполлона Кутателадзе и Дома кино.

По данным пресс-службы, сотрудники городских служб начали работать над устранением аварии. Планируется, что восстановление газоснабжения начнётся поэтапно вечером 15 февраля, а закончится на следующий день.