Астрахань, , 13:41 — REGNUM В Астраханской области за последние сутки был госпитализированы 70 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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15 февраля выявлен 851 новый случай заражения коронавирусом — на девять меньше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона было выявлено 100 тыс. 732 положительных результата исследования.

За весь период наблюдения 85 тыс. 239 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 622 — за последние сутки.

За весь период скончались 2756 человек. Подтверждено шесть новых летальных случаев за последние сутки.