Москва, 15 февраля, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Проблема трудовой миграции — сложная задача для российской политической элиты. А антирусские заявления третьестепенных чиновников из стран постсоветского пространства в условиях новых информационных технологий может вызвать международный скандал. Об этом ИА REGNUM заявил политолог Николай Евдокимов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Проблемы миграции

«Проблема трудовой миграции — сложная задача для российской политической элиты. С одной стороны — наблюдается дефицит рабочих рук, который часть элиты полагает восполнять только при помощи «импорта» мигрантов. Но при этом нужно понимать, что дефицит рабочей силы образован не потому, что в России не осталось безработных, а потому, что россияне не готовы устраиваться на тех условиях, на которые готовы мигранты: низкая заработная плата без минимальных социальных и юридических гарантий. У россиян нет желания пополнять число «работающих бедных».

С другой стороны — общее недовольство населения миграционной политикой. Значительная часть приезжих практически не адаптирована к российским реалиям и часто не готова принимать ту модель поведения, которая приемлема для россиян. Возможно, таких мигрантов даже меньшинство, но совершаемые ими правонарушения быстро становятся объектом общественного внимания и раздражения.

Николай Евдокимов При этом я бы не стал уделять большого внимания отдельным высказываниям третьестепенных чиновников из стран постсоветского пространства. Единственное, о чём это свидетельствует, — об их невысоком интеллектуальном уровне и неспособности понять, что в условиях новых информационных технологий любая их фраза может вызвать международный скандал. Впрочем, таких персонажей полно и среди наших политиков».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, популярный киргизский комик, советник постпреда президента РФ в Чуйской областиБорончу Кудайбергеноввысказался в том смысле, что в настоящее время в РФ киргизы стали столь многочисленны, что пугают местное население, и «русские сами боятся киргизов».

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