Москва, 15 февраля, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Москва рассчитывает на максимально конструктивные переговоры президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом сегодня, 15 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

(сс) Sandro Halank. Wikimedia Commons Канцлер Германии Олаф Шольц

По его словам, Кремль ожидает деловых и полезных переговоров Путин и Шольца, на которых они смогут обменяться мнениями по горящим вопросам.

«Переговоры нужны для того, чтобы президент РФ и канцлер Германии могли объяснить друг другу свои подходы по этим горящим вопросам», — уточнил Песков.

ИА REGNUM сообщало, переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца могут быть продолжительными.

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