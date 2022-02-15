Вашингтон, 15 февраля 2022, 13:40 — REGNUM Впервые в истории премии «Оскар» лучший фильм определят не только по итогам голосования членов жюри. Об этом 15 февраля пишет The Hollywood Reporter.
По данным СМИ, зрители также смогут определить лучшую картину и проголосовать за неё в Twitter. Для этого необходимо опубликовать пост с названием киноленты 2021 года, используя хештег #OscarsFanFavorite. При этом фильм не обязательно должен быть списке номинантов на премию.
Добавим, что итоги голосования зрителей подведут 3 марта 2022 года. А картину, набравшую наибольшее количество голосов, отметят во время проведения церемонии вручения «Оскар» 27 марта.
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