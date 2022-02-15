Вашингтон, 15 февраля, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Впервые в истории премии «Оскар» лучший фильм определят не только по итогам голосования членов жюри. Об этом 15 февраля пишет The Hollywood Reporter.

Trkterra.ru Премия «Оскар»

По данным СМИ, зрители также смогут определить лучшую картину и проголосовать за неё в Twitter. Для этого необходимо опубликовать пост с названием киноленты 2021 года, используя хештег #OscarsFanFavorite. При этом фильм не обязательно должен быть списке номинантов на премию.

Добавим, что итоги голосования зрителей подведут 3 марта 2022 года. А картину, набравшую наибольшее количество голосов, отметят во время проведения церемонии вручения «Оскар» 27 марта.