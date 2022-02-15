Москва, 15 февраля, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Агрессивная риторика и конфронтационные подходы стали нормой отношений в рамках ОБСЕ. Об этом 15 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД председательствующей в ОБСЕ Польши Збигневом Рау.

Иван Шилов ИА REGNUM ОБСЕ

«Мы были согласны с тем, что на пространстве ОБСЕ накопилось немало проблем, которые требуют срочных и обязательно коллективных решений. Доверие между государствами-участниками находится на, наверное, рекордно низком уровне. И конфронтационные подходы, агрессивная риторика заполонили сейчас пространство наше общее», — заявил Лавров.

«И, конечно же, пока они доминируют, очевидно доминируют над духом сотрудничества, над культурой взаимоуважительного диалога, который всегда был присущ ОБСЕ», — подчеркнул он.