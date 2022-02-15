Сеул, 15 февраля, 2022, 13:40 — ИА Регнум. За последние пять лет южнокорейских банки подверглись 1,09 млн кибератак. Об этом сообщает MoneyS со ссылкой на данные Службы финансовой безопасности.

Pixabay.com Кибератака

Согласно опубликованным данным, с 2017 по 2021 гг. на банки Южной Кореи было совершено 1 091 606 кибератак.

Известно, что в период с 2017 по 2018 год число кибер атак варьировалось от 63 тыс. до 210 тыс., с 2019 по 2020 год — от 250 тыс. до 293 тыс. атак, в 2021 году — 273 тыс. атак.

По данным экспертов, благодаря надёжной защите, внутренние серверы банковских учреждений не пострадали.

Отмечается, что 34,7% кибератак исходит из Китая, 11,2% — из США, 3,5% — из Индии, 3,1% — из Франции, 2,5% — из Нидерландов.