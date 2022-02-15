София, 15 февраля, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Официальная София отправила бригаду военных медиков в западноафриканское государство Мали. Об этом 15 февраля сообщает БНР со ссылкой на данные минобороны Болгарии.

Медики

По последним данным, в течение ближайших четырех месяцев указанные врачи будут осуществлять лечение личного состава болгарского миротворческого контингента, расположенного в столице Мали Бамако. Кроме того, в обязанности миссии будет входить оказание медпомощи нуждающимся жителям этой страны, охваченной гражданским конфликтом.

«Вы должны достойно представить Болгарию в своей отрасли», — заявил медикам в напутственной речи заместитель директора болгарской Военно-медицинской академии полковник Димо Димов.

Напомним, в настоящее время болгарские военные врачи участвуют в 17 зарубежных миссиях, включая страны Африки и Ближнего Востока. История их деятельности в так называемых «горячих точках» насчитывает более 50 лет.