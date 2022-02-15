Москва, 15 февраля, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Ушел из жизни советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РФ Геннадий Митрофанов, ему был 81 год. Об этом 15 февраля сообщается на сайте Всероссийского общества глухих.

Свечи

Отмечается, что артист скончался после продолжительной болезни.

Напомним, Геннадий Митрофанов родился в 1940 году в поселке Порт Ильича в Азербайджане. В два года из-за простуды он потерял слух.

Более 50 лет актер проработал в московском Театре мимики и жеста. Он известен также по ролям в фильмах «Борис Годунов», «Бегущая по волнам» и «Сволочи».